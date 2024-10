Gewinne ein Wochenende in München mit „Rocky Horror Show“-Kino- und Musicalbesuch

Ein Wochenende „Horror Show“

Die Musical-Tournee startet zum 50. Jubiläum des Kult-Films „Rocky Horror Picture Show“, und passend dazu wartet auf ein Gewinner-Paar das perfekte Wochenende vom 28. bis 30. März in München. Verlost werden unter anderem zwei Tickets für die Kino-Vorstellung der „Rocky Horror Picture Show“ am Freitag im Museum Lichtspiele, wo seit 1977 jede Woche der Film gezeigt wird, sowie Karten für das Musical am Samstag im Deutschen Theater. An- und Abreise mit dem Zug sowie die zwei Hotelübernachtungen sind inkludiert. www.rocky-horror-show.de