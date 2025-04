Gewinne einen Gutschein fürs Schäferdorf am Wildpark Lüneburger Heide im Wert von 200 Euro!

Das Schäferdorf in der Lüneburger Heide liegt direkt am Wildpark und bietet viele spannende Aktivitäten. Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 200 Euro!

Mit schnarchenden Bären einschlafen, durch das Heulen der Wölfe aufwachen und den Tigern jederzeit am Tag einen Besuch abstatten. Das Schäferdorf ist wunderschön gelegen, mit direktem Zugang zum Wildpark Lüneburger Heide. Doch das ist längst nicht alles! Hamburg, das Tor zur Welt, ist nur einen Katzensprung entfernt und in 30 Minuten über die A7 zu erreichen. Wen es weniger in die Stadt und mehr in die Natur zieht, dem stehen alle Möglichkeiten offen, die naturnahe Umgebung des Schäferdorfs, inmitten der Heidelandschaft, zu erkunden.

Sechs urgemütliche Schäferwagen und acht komfortable Appartements runden jeden erlebnisreichen Tag ab und wer nicht schlafen kann, der lauscht einfach den Geschichten der anderen Gäste am Grillplatz, während die Geräuschkulisse des Wildparks die Nacht einläutet... Weitere Infos unter schaeferdorf.de