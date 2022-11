Gewinnen: Carrera DIGITAL 132 "Starter Set"

Verlosung

Motorengeheul und Bass

Statt leise rieselndem Schnee gibt es bei den Flic Flac-Weihnachtsshows traditionell laut heulende Motoren und wummernde Bässe. In diesem Jahr sind die X-MAS Shows sogar in drei Städten zu sehen: ab 8. Dezember in Dortmund, ab 16. Dezember in Duisburg und ab 20. Dezember in Bielefeld.

