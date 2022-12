Gewinnen: Das Kochbuch zur Sissi-Trilogie

DER PREIS: Das Sissi-Kochbuch "SISSI –Köstlichkeiten aus der kaiserlichen Küche" (erschienen im Klartext Verlag) präsentiert 75 internationale Rezepte – von der herrschaftlich gedeckten Tafel bis zur bodenständigen Speise in der Berghütte. Das Herausgeber*innen-Duo Nicole Kleinhammer und Sebastian Kadashat sich mit dem Bestseller-Koch Oliver Trific zusammengetan und nimmt die Leser*innen mit auf eine eindrucksvolle kulinarische Reise in die Vergangenheit. Das Kochbuch bietet einen authentischen Einblick in das Leben und die Zeiten von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph. Darüber hinaus lernen Sissi-Fans die Kochkünste und Bräuche der Habsburger Monarchie kennen. Die Stationen im Leben von Kaiserin Elisabeth waren vielfältig und so gibt es nicht nur Rezepte aus Possenhofen oder Wien, sondern auch aus Madeira, Gödöllö, Korfu oder Venedig: Jedes Kapitel schenkt einer Region seine besondere Aufmerksamkeit und stellt eine Auswahl anregionalen Köstlichkeiten vor.