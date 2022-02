Gewinnen: Philipp Lahms Buch "Das Spiel"

"Das Buch ist ein Querschnitt des Fußballs, so wie ich ihn erlebt habe und jetzt als Außenstehender betrachte. Mit allen positiven Seiten, aber auch mit ein paar wenigen negativen", sagte Philipp Lahm im prisma-Interview über das Buch. "Mein Lieblingskapitel ist gleich der Start des Buchs, weil es mich in meine Kindheit zurückversetzt. Da wird in kürzester Zeit beschrieben, um was es eigentlich im Fußball geht. Der erste Moment, das erste Kapitel, ja, der erste Absatz ist das, was den Fußball ausmacht."