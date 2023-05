Gewinnen Sie eine DVD "Nichts – Was im Leben wichtig ist"!

Pierre Anthon und seine Klassenkameraden sind gerade in die 8. Klasse gekommen, als er erklärt, dass nichts im Leben eine Bedeutung hat, die Schule verlässt und sich auf einen Baum setzt, von dem er nicht mehr herunterkommen will. Dies löst bei seinen Klassenkameraden eine existenzielle Krise aus. Wir verlosen 3 DVDs.

Zum Film

Mit NICHTS – WAS IM LEBEN WICHTIG IST inszeniert Trine Piil ein bewegendes Coming of Age-Drama, das auf dem gleichnamigen Bestseller der Autorin Janne Teller basiert. Ihr Buch wurde in mehr als 30 Ländern veröffentlicht, hat sich weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft, wurde in mehr als 150 verschiedenen Theaterproduktionen adaptiert und nun erstmals verfilmt. Die rohe und ungeschliffene Geschichte über eine Gruppe junger Menschen, die sich angesichts der Sinnlosigkeit des Lebens auf eine Reise begeben – weit weg von der Sicherheit und Unschuld der Kindheit – regt zum Nachdenken an.