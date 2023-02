Gewinnspiel: Buch "So bleibt Ihr Gehirn fit" zu gewinnen

Zum Buch: Diese Lektüre zeigt eine Vielzahl an Möglichkeiten unser Gehirn zu trainieren: von klassischen Wort- und Logikrätseln über Übungen für Sinnesorgane, Gedächtnis und Konzentration bis zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu neuen Hobbys. Der Inhalt basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Forschung. Geistige Fitness kann auch durch körperliches Training gefördert werden, denn ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Aus diesem Grund enthält das Buch nicht nur klassische Logikrätsel und Konzentrationsübungen, sondern auch viele Inspirationen für Aktivitäten und Hobbys, die geistig fit halten. Außerdem liefert das Buch wichtige Hintergrundinformationen zu den Prozessen in unserem Gehirn sowie zu einer gesunden Lebensweise, die einer Demenz vorbeugen kann.