Mit Prisma in den Urlaub: Gewinnen Sie Ihre Traumreise

Eine Rundreise durch das aufregende Marokko, eine Radtour durch die Weinlandschaft der Mosel, ein Ausflug in einen Freizeitpark oder ein Städtetrip in das Herz der Toskana: In den kommenden zehn Wochen verlost prisma zehn spannende Traumreisen in die schönsten Destinationen Europas. Los geht es in dieser Ausgabe mit einer achttägigen Rundreise nach Korsika und Sardinien. Für alle, die schon selbst Reisepläne haben, gibt es außerdem die Möglichkeit, 3000 Euro Urlaubsgeld zu gewinnen. Mit ein bisschen Glück wandert der Betrag schon bald auf Ihr Konto.