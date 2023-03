Gewinnspiel: Buch "Zu Gast in Südtirol" zu gewinnen

Im Buch „Zu Gast in Südtirol“ verbinden Autorin Martina Hunglinger und Fotograf Mads Mogensen die unvergleichlichen Orte Südtirols mit außergewöhnlichen, kulinarischen Entdeckungen. prisma verlost 3 Exemplare.

Zum Buch

„Zu Gast in Südtirol“ führt einem in die schönsten Ecken und Wanderwegen Südtirols, zu geheimen Boutiquen und Manufakturen sowie zu den kulinarischen Highlights der Region. Gespickt mit lustigen Stories der Ortsansässigen, Rezepten der einheimischen Köche zum Nachkochen und vielen weiteren exklusiven Geheimtipps, lässt das Buch selbst erfahrenste Besucher die vielfältigen Regionen Südtirols nochmal ganz neu entdecken. Ehrlich, persönlich und mit viel Liebe lädt dieses Buch jeden auf eine Erkundungstour durch Südtirol ein und bringt auch ein Stück Südtiroler Kost in die eigene Küche!