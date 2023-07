Gewinnspiel: Gewinne drei Flaschen Heilbronner Bürgerwein!

Zu Heilbronn

Aktiven und Weinaffinen bietet Heilbronn vielfältige Freizeitmöglichkeiten und Genussangebote. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Wanderung entlang des Wein Panorama Wegs? Der Lehrpfad führt mitten durch die Heilbronner Weinberge hinauf zum Wartberg und bietet fantastische Panoramablicke auf die Stadt. Unterwegs lädt das Wengerthäusle zu einem kulinarischen Zwischenstopp mit regionalen Weinen ein. Auch in der Stadt finden Gäste lohnende Wein-Spots. Bei mehr als 30 Weingütern und den vielen urigen Besenwirtschaften lassen sich Trollinger, Lemberger und Co. ausgiebig verkosten - zum Beispiel in der neuen Sitt Weinbar im Deutschhof. Der Clou: Jeden Tropfen kann der Gast selber zapfen. Bei Weinkennern schon lange bekannt, ist die traditionsreiche Wein Villa. Weitere Infos finden Sie unter www.heilbronn.de.