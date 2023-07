Gewinnspiel: Gewinne einen dreitägigen Aufenthalt auf einem Hausboot!

Zu Le Boat

Le Boat ist Experte für Hausbootferien auf den schönsten Wasserwegen Europas und bietet die größte für einen unvergleichlichen und individuellen Urlaub: über 900 Hausboote in 17 Fahrgebieten in acht europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Holland, Irland, England und Schottland) und Kanada. Ein Führerschein ist nicht notwendig, da zu Beginn eine ausführliche Einweisung erfolgt. Ob für eine Familie, Freundesgruppen oder einzelne Paare: Alle Boote mit Platz für zwei bis zwölf Personen sind einfach und ohne Vorkenntnisse zu steuern. Sie bieten einen geräumigen Salon, separate Schlafkabinen, Badezimmer mit fließend Warm- und Kaltwasser sowie komplett ausgestattete Küchen. Vom Besteck und Geschirr bis zu Bettwäsche und Handtüchern steht alles an Bord bereit. Alles rund um führerscheinfreien Hausbooturlaub mit Le Boat finden Sie auf der Website www.leboat.de.