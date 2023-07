Gewinnspiel: Gewinne einen luxuriösen Hotelaufenthalt auf Norderney!

Das Hotel "1884 Norderney" lässt keine Wünsche offen. Die Nähe zum Meer sowie luxuriös ausgestattete Zimmer sorgen für einen Urlaub, den ihr so schnell nicht vergessen werdet. Wir verlosen 2 Übernachtungen mit Frühstück für 2 Personen sowie ein Dinner in Nelson Müllers Restaurant "Müllers auf Norderney".

Es gibt wohl kaum ein anderes Hotel, das so nah am Strand ist wie das neue „1884 Norderney“ auf der Schutzdüne am Weststrand. Das liebevoll designte Boutique-Hotel befindet sich in der historischen Villa Mathilde. Schon von der Fähre aus zeigt sich das elegante 20-Zimmer Haus im charakteristischen Seebäderstil der Gründerzeit. Wellenrauschen und Meerblick sind in fast allen Zimmern inklusive, eine große Sonnenterrasse und ein Spa runden das Erlebnis im „1884 Norderney“ ab. Im Hotel ist auch das neue Restaurant „Müllers auf Norderney“ von Starkoch Nelson Müller beheimatet. Es bietet abwechslungsreiche Küche vor traumhafter Nordseekulisse. Weitere Infos findest du auf 1884-norderney.de.