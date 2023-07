Gewinnspiel: Gewinnen Sie eine Geschenkpackung von Nordhäuser!

Du bist auf der Suche nach einem Likör, der perfekt in den Sommer passt? Dann haben wir etwas für dich: Wir verlosen 5 Sets bestehend aus 2 Gläsern, einer Flasche Wassermelonen-Likör und einen Schwimmreifen im trendigen Wassermelonen-Look.

Zum Gewinn

Dieser Preis hat es in sich: Der neue Wassermelonen-Likör von Echter Nordhäuser überzeugt mit seinem fruchtig-frischen Geschmack und passt so perfekt zur heißen Jahreszeit. Der Likör lässt sich außerdem vielseitig genießen: pur, auf Eis, als Aperitif und in Cocktails. Die Geschenkpackungen beinhalten außerdem zwei passende Gläser sowie einen Schwimmreifen im trendigen Wassermelonen-Look. Rezepte und weitere Infos findet ihr auf www.echter-nordhaeuser.de.