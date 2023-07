Gewinnspiel: Gewinnen Sie hier Cremesso-Kapselmaschine mit Starter-Kit Kapseln!

Zur Kaffeemaschine

Die Kaffeemaschine von Cremesso hat es in sich: In nur 15 Sekunden erreicht sie ihre Betriebstemperatur, das heiße Wasser strömt durch den aromafrischen Kaffee und sorgt für eine perfekte Crema. Die innovative Aroma-Entfaltungspause entlockt den Kaffeekapseln den maximalen Genuss. So startet ihr mit guter Laune in den Tag – garantiert!