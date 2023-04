Gewinnspiel: Hochwertiges Kochtopfset zu gewinnen

Alex Wahi ist nicht nur TV-Koch, sondern auch als Lehrer in einer Kochschule tätig. Deshalb weiß der Gourmet ganz genau, was ein gutes Kochgeschirr ausmacht. Für die Marke "Eurolux" hat er deshalb nun auch sein erste eigene Serie entworfen. prisma verlost Kochtopf-Sets.

Zum Kochtopfset

Das Set umfasst einen Stiel-Wok, einen Topf mit Deckel und eine Bratpfanne. Damit kann man, laut Alex Wahi, eigentlich alles zubereiten. Die Beschichtung der Pfanne ist ihm besonders wichtig, denn gerade in der Kochschule geht es häufig etwas robuster zu. Farblich hat sich Alex Wahi für einen milden Blauton entschieden: „Das Blau ist dezent und nicht zu grell. So sieht man es sich erstens nicht so schnell über und zweitens passt es einfach überall gut hin." Das Kochgeschirr wird in Deutschland aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung in Handarbeit hergestellt. Die C3+ PEEK Beschichtung ist besonders widerstandsfähig.