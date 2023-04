Gewinnspiel: Schokoladen-Probierpaket in Oster-Edition von nucao zu gewinnen

Schokolade gehört für die meisten Menschen zum Osterfest dazu. Gleichzeitig steigen in Zeiten von Klimawandel und Tierschutz jedoch die Anforderungen an Lebensmittel. nucao löst dieses Problem: Mit der fair produzierten, veganen und nachhaltigen Schokolade des Start-Ups können Sie mit bestem Gewissen das Osterfest genießen.

Das Schoko-Start-Up

nucao aus Leipzig krempelt den Schokoladenmarkt nachhaltig um: 2016 von drei Wirtschaftsingenieuren gegründet, ist das Unternehmen nicht nur Vorreiter für unwiderstehlich leckere, sondern auch noch nachhaltige Schokolade. Alle Produkte sind vegan, vollgepackt mit Bio-Zutaten und fairem Kakao aus ökologischem Anbau sowie nachhaltig verpackt in heimkompostierbarer Folie oder Papier. Wer also Lust auf umweltfreundliche Schokolade hat, die unverschämt cremig schmeckt und herkömmlichen Milchschokoladen im Geschmack in nichts nachsteht, ist bei nucao genau richtig.