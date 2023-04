Gewinnspiel: Tickets für "Parooka"-Festival zu gewinnen

Vom 22. bis zum 24. Juli findet am Flughafen Weeze das PAROOKAVILLE-Festival statt. Mit 210.000 Besucherinnen und Besuchern ist es eines der größten Festivals in Europa und Deutschlands größtes Electronic Music Festival. prisma verlost 2x2 Tickets für das gesamte Wochenende.

Zum Festival

Seit der Gründung im Jahr 2015 ist PAROOKAVILLE als einzigartiges Showkonzept am Niederrhein alljährlich ausverkauft und seit Beginn in Riesenerfolg. Schon im zweiten Jahr waren die damals 50.000 Tickets nach 72 Stunden "Sold Out", im darauffolgenden Jahr waren es nur 48 Stunden. Seitdem ist das Festival immer weiter gewachsen und spielt nun in der absoluten Königsklasse der Festivals. Nach zwei Jahren coronbedingtem Stillstand heißt es nun wieder: Party Hard!