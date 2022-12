"Mit GLÜCK kreativ werden" – 3 nachhaltige Naturkosmetik-Kreativ-Sets zu gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: Naturkosmetik-Kreativ-Sets von GLÜCK und the Makery.

DER PREIS: Die GLÜCK Marmeladengläser sind nicht nur sehr beliebt zum Verschenken, sondern auch zum Upcycling. Mit den neuen Kreativ-Sets in Zusammenarbeit mit dem DIY-Spezialisten the Makery verbindet GLÜCK die Themen "Schenken" und "Basteln". Erst kulinarisch genießen, dann nachhaltig kreativ werden: Das Naturkosmetik-Kreativ-Set enthält alle Zutaten, um leere GLÜCK Gläser nachhaltig neu zu füllen. Es ist der perfekte Einstieg in die Welt der selbstgemachten Naturkosmetik und garantiert mit der ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern, dass die erste eigene Pflegeserie ein voller Erfolg wird. Das Set enthält alle Materialien für jeweils zwei selbstgemachte, reichhaltige Körpercremes, wohltuenden Lippenbalsam und pflegende Deocremes. Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.