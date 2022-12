Moosbild für die eigenen vier Wände zu gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: ein Moosbild von Moos.Factory.

DER PREIS: Ein Stück Natur in den eigenen vier Wänden: Moos.Factory fertigt aus Islandmoos, das aus Finnland importiert wird, individuelle Moosbilder. Das Moos wird konserviert und stabilisiert, so erhält es seine Langlebigkeit. Um das Moos in die gewünschte Farbe zu färben, werden nur natürliche Farben genutzt. Das Moos ist zu 100% ein Naturprodukt.