Parfüm von Julia Beautx zu gewinnen

DER PREIS: Durch Social Media bekannt geworden zeigt Julia (auch bekannt als @juliabeautx) mittlerweile ihr (Multi-)Talent auch in Film & Fernsehen und als Podcasterin. Passend zu ihren Songs "Immer Du" und "Komm wieder" hat sie gemeinsam mit den PARFUMLOVERS COLOGNE ihre ersten beiden Düfte "YOUR CHOICE LOVE" und "YOUR CHOICE DANCE" herausgebracht. Nachdem der Ruf ihrer Community nach einem weiteren Duft immer größer wurde, wurde als Ergänzung ihr dritter Duft "SPRAY TO PLAY" realisiert. Zu jeder Stimmung der passende Duft - und heute exklusiv als SUPER SET zu gewinnen. Mehr Infos zu den Düften unter https://beautxparfum.com/. Die Düfte von Julia Beautx gibt es sowohl einzeln als auch im Set im Onlineshop auch unter https://parfum-lovers.com/.