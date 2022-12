Probierpaket von el origen gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: Probierpakete von el origen.

DER PREIS: Vegan, crunchy und nachhaltig – das sind die Snacks von el origen. Drei Chipssorten aus Kochbanane und Maniok bieten eine super Alternative zu herkömmlichen Kartoffelchips. Beide Basiszutaten gehören in den Regionen Lateinamerikas zu den Grundnahrungsmitteln, sind in Europa jedoch noch relativ unbekannt. Aber auch die Naschkatzen, die es lieber süß mögen, werden bei el origen fündig: Mit den Quinoa Bites und Amaranth Crispies gibt es seit August 2022 zwei schokoladige Snacks im Sortiment. Mit den Quinoa Bites gewann Gründer und Vegan-Pionier Gordon Prox im selben Monat sogar das TV-Format "Die leckerste Idee Deutschlands". Sowohl die Chips als auch die schokoladigen Snacks sind vegan, bio-zertifiziert, frei von Gluten sowie Palmöl und enthalten zudem keinen raffinierten Zucker. Die Brand rund um Gründer Gordon Prox legt zudem großen Wert darauf, dass die Wertschöpfungskette der Produkte zum Großteil in Ecuador verbleibt.