Ratgeber "Guter Schlaf" zu gewinnen

Der Mensch ist biologisch auf Schlaf programmiert, damit sich Körper, Geist und Seele erholen und regenerien können. Warum bekommen wir dann trotzdem kein Auge zu oder wachen gerädert und müde am nächsten Morgen auf? Der Ratgeber "Guter Schlaf" von Heather Darwall-Smith bietet Antworten auf alle Fragen rund ums Thema Schlaf und entlarvt dabei Mythen und irreführende Aussagen. prisma verlost fünf Exemplare.

Die Botschaft von Heather Darwall-Smith ist einfach: Keine Panik! Durch systematisches Hinterfragen aller Faktoren, die unseren angeborenen Schlafinstinkt behindern könnten, kann jeder herausfinden, welche Veränderungen wir in unserem Leben vornehmen können, damit natürlicher Schlaf wieder möglich ist. Die Schlafexpertin bezieht sich auf ihre Forschungsergebnisse und klinische Erfahrung, um die soziologischen, physiologischen, neurologischen und psychologischen Faktoren zu erklären, die unsere Schlafgewohnheiten ausmachen.

So individuell der Mensch ist, so individuell sind auch die Gründe für schlechten Schlaf: Dieses Buch hilft dabei, die eigenen Schlafgewohnheiten zu verstehen und bewusst zu verändern. Im Frage-Antwort-Stil werden die wichtigsten Themen rund um den Schlaf behandelt – wissenschaftlich auf dem neuesten Stand der Forschung und visuell informativ aufbereitet. Der Ratgeber beleuchtet hierbei alle Aspekte des Schlafs: wie er funktioniert, wie er sich in verschiedenen Lebensphasen verändert und welchen Einfluss der eigene Lebensstil dabei haben kann.