Ratgeber für Wohnungseigentümer*innen gewinnen

Sie haben eine Eigentumswohnung gekauft, aber die vielfältigen Fragen rund um das Wohnungseigentumsrecht geben Ihnen Rätsel auf? Herauszufinden, welche Rechte und Pflichten Sie, Ihre Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) und die Verwaltung haben, scheint eine unlösbare Aufgabe? Sie dachten immer, Sie können mit Ihrer Wohnung machen, was Sie wollen und stellen fest, das geht gar nicht?

All dies und vieles mehr regelt das Wohnungseigentumsgesetz, das 2020 umfassend reformiert wurde. Dieses ist allerdings kompliziert und für Nicht-Juristen häufig nur schwer zu verstehen. Hilfe bietet der Ratgeber "Das neue Wohnungseigentumsgesetz für Wohnungseigentümer*innen. XY aufgelöst: Ein Verbraucherratgeber mit Fallbeispielen aus der Krimiwelt" des Verbraucherschutzverbands Wohnen im Eigentum e.V., der die komplizierten gesetzlichen Regelungen für Sie als Wohnungseigentümer*in allgemeinverständlich erklärt und erläutert. Lesen Sie auch, welche Rechte und Pflichten, Gestaltungsmöglichkeiten und Spielräume die Wohnungseigentümer*innen einzeln und gemeinsam haben. In dem Nachschlagewerk finden Sie außerdem viele Checklisten und Verbrauchertipps. Erfahren Sie unter anderem, was Ihre Wohnungseigentümergemeinschaft mit Blick auf den Verwaltervertrag beachten sollte, welche Regelungen für bauliche Veränderungen gelten und welche Vorgaben Ihre WEG für die Jahresabrechnung beschließen sollte.