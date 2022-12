Roséweine von St. Antony zu gewinnen

DER PREIS: Das VDP.Weingut St. Antony aus Nierstein in Rheinhessen wurde in diesem Jahr zum besten Rosé Erzeuger Deutschlands gekürt. Als Dirk Würtz das Weingut vor knapp vier Jahren übernahm, hätte er sich das nicht träumen lassen. "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. St. Antony verfügt über 10 Hektar Blaufränkisch Reben in Spitzenlagen des Roten Hangs. In der Vergangenheit wurden daraus fast ausschließlich exzellente Rotweine erzeugt. Der Markt für deutschen Blaufränkisch ist allerdings begrenzt", erzählt Dirk Würtz. "Deshalb habe ich entschieden, mit Rosé zu experimentieren. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich – es gibt für mich mittlerweile keine Rotweinrebsorte der Welt, mit der man besseren Rosé erzeugen kann als Blaufränkisch." Auf Basis dieser Erkenntnis entwickelte Würtz mit seinem Team die erste dreistufige Bio-Rosékollektion Deutschlands: der Einstiegswein "Wunderschön", der seriösere Essensbegleiter "Wunderschön anders" und der Ultra-Premiumrosé "Wunderschön Pure".