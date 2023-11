Wellness-Kreuzfahrt auf dem Oberrhein

Flusslandschaften, historische Städte, dazu Wellness und Gourmet-Menüs: All das bietet die 4-Nächte Wellness-Kreuzfahrt von VIVA Cruises auf dem Oberrhein. Die Reise beginnt in Frankfurt mit Stopps in Städten wie Worms, Speyer, Heidelberg und Straßburg. An Bord gibt es einen Wellnessbereich mit Sauna und ausgebildeten Masseuren. Das VIVA All-Inclusive-Paket beinhaltet Vollpension mit Frühstücksbuffet, Mittagessen, Abendessen und Getränken. In den großzügigen Suiten mit französischem Balkon, Flatscreen-TV und Minibar ist genügend Platz zum Genießen. Weitere Infos unter www.viva-cruises.com