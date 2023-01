Zu gewinnen: Ostseekrimi "Küstenhuhn" als Buch

In "Küstenhuhn" muss der bärbeißige Kommissar Oke Oltmanns nach einem Mord im idyllischen Hohwacht an der Ostseeküste ermitteln. Das Opfer, ein Hühnerbauer, wollte im Ort einen Maststall errichten. Musste er deshalb sterben? prisma verlost fünf Exemplare.

Zum Buch: Im sonst so idyllischen Hohwacht an der Ostseeküste herrscht ein einziges Kuddelmuddel: Hühnerbauer Bartelsen plant einen Maststall und wird ermordet. Der bärbeißige Kommissar Oke Oltmanns ermittelt zwischen den aufgebrachten Mitgliedern von „Hühner ohne Grenzen e. V.“, die gegen den geplanten Maststall demonstrieren, und empörten Touristen, die sich in seiner Wache niederlassen. Als wäre das nicht genug, taucht in dem Durcheinander auch noch das Küstenhuhn Marlene auf, das bei der SUP-Regatta dem Sieg entgegensteuert.