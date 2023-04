Chefredakteur-Kolumne: Neulich in der Redaktion

prisma 01/23

Wer nicht fragt, . . .

Na, können Sie diesen Satz vervollständigen? Sicher sogar: „Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ Die Sesamstraße feiert in Deutschland in diesen Tagen ihren 50. Geburtstag. Am 8. Januar 1973 flimmerte die deutsche Version der „Sesame Street“ zum ersten Mal über die Fernsehbildschirme.

MEHR