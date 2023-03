Reisegeschichten

prisma 50/22

Weihnachten vor dem Fernseher

Klar, Fernsehen ist nicht alles. Zeit für die Familie, für Freunde oder für sich selbst: Ich finde, das zeichnet die Weihnachtsfeiertage aus. Trotzdem denke ich oft irgendwann: Was läuft im Fernsehen? Was bieten Netflix, Amazon Prime und Co.? Was schaue ich mir jetzt in aller Ruhe an?

