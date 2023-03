Kolumne: Diese Stimme

Zugegeben: In den vergangenen Jahren hatte ich Adel Tawil, den Sänger auf unserer Titelseite, nicht so richtig auf dem Schirm. Irgendwie sehe ich ihn immer noch mit Annette Humpe als Duo „Ich + ich“ auf der Bühne stehen. Das liegt vielleicht daran, dass ich ihn so zum ersten Mal live gesehen habe. „Vom selben Stern“, „So soll es bleiben“ und „Pflaster“ waren nur einige ihrer großen Hits. Annette Humpe wiederum taucht in meinen musikalischen Erinnerungen schon deutlich früher auf. In den Achtzigern war sie Teil der Band „Ideal“, später war sie gelegentlich als Sängerin bei „Trio“ dabei. Beide Bands waren absolute Kracher zur Zeit der legendären Neuen Deutschen Welle. Zurück aber zu Adel Tawil: In der Vorbereitung auf unsere Podcastaufzeichnung wurde mir schnell klar, weshalb dieser Mann musikalisch so stark ist. Bei seinem neuen Album hat mich seine wunderbare Stimme gleich wieder eingefangen. Hören Sie gerne rein in unseren Podcast „HALLO!“. Mehr dazu auf finden Sie hier.