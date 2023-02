Richtig oder falsch?

Schauen Sie sich bitte einmal das Gesicht auf Seite 5 in dieser Ausgabe an! Sehen Sie es frontal oder eher von der Seite? Ich war beim ersten Blick auf das Bild sehr überrascht, sogar irritiert. Und dann schob sich bei mir gleich die Frage hinterher: Was ist denn jetzt richtig und was falsch? Tatsache ist: Unser Gehirn entscheidet, wie wir das Bild wahrnehmen. Dass unser Gehirn ein wahres Wunderwerk ist, lesen Sie im dazugehörenden Beitrag. Außerdem empfehle ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Magazin auch Teil 2 unserer Finanzserie. Unser Autor Jürgen Grosche erläutert, was beim Geldleihen wichtig ist und gibt wertvolle Tipps, worauf Sie achten sollten. Sein wichtigster Ratschlag: Sie können viel Geld sparen, wenn Sie mehrere Angebote vergleichen, gerade jetzt in Zeiten steigender Zinsen. Seinen Beitrag lesen Sie auf Seite 4.