Selbstversorgung im Garten mit Ralf Roesberger: Jetzt sein Buch gewinnen

Ralf Roesberger betreibt den "Selbstversorgerkanal" auf YouTube und erreicht dort über 200.000 Abonnenten. In seinem Buch "Selbstversorgung – Was im eigenen Garten wirklich möglich ist", gibt er seine Erfahrung weiter. prisma und der Gräfe und Unzer Verlag verlosen fünf Exemplare.

Mit einem kleinen Stück Land genug Lebensmittel zu erwirtschaften, um die ganze Familie zu versorgen – was für viele ein Traum ist, hat Ralf Roesberger kurzerhand ausprobiert. Seiner Meinung nach ist Scheitern und Neuanfangen ein notwendiger Schritt, um zu sehen, was im eigenen Garten wie funktionieren kann. In seinem Buch "Selbstversorgung" nimmt er alle an die Hand, die sich selbstversorgen wollen und zeigt realistisch, wie weit man damit kommen kann.

Seine Projekte dokumentierte er auf YouTube und "Der Selbstversorgerkanal" ist heute mit 220.000 Abonnenten und fast 800 Videos einer der größten und erfolgreichsten zum Thema Selbstversorgung.

prisma und der Gräfe und Unzer Verlag verlosen 5x1 Buch "Selbstversorgung – Was im eigenen Garten wirklich möglich ist". Einfach bis zum 1. April 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.