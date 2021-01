Anne Will - Thema und Gäste heute: Welche Politik braucht Deutschland jetzt?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Führung in Krisenzeiten - welche Politik braucht Deutschland jetzt?

Führung in Krisenzeiten - welche Politik braucht Deutschland jetzt? Gäste: Volker Bouffier (CDU, Ministerpräsident von Hessen), Markus Söder (CSU, Ministerpräsident von Bayern und Parteivorsitzender), Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag)

Am Samstag wurde Armin Laschet zum neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt. Zugleich drückt die Kanzlerin bei der Pandemiebekämpfung aufs Tempo: Die nächste Abstimmung mit den Bundesländern über verschärfte Maßnahmen wird kommenden Dienstag stattfinden. Welches Signal wird vom neuen CDU-Vorsitzenden für das Super-Wahljahr ausgehen? Was bedeutet der Machtwechsel für die politische Ausrichtung der möglichen Koalitionspartner? Braucht es ab nächster Woche einen härteren Lockdown? Wie kann die Politik die Gesellschaft in der Corona-Krise zusammenhalten?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. Januar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 18. Januar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Die letzten Tage des Donald Trump - gelingt ein Machtwechsel ohne weitere Gewalt?

Die letzten Tage des Donald Trump - gelingt ein Machtwechsel ohne weitere Gewalt? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende), Ingo Zamperoni (Moderator der ARD-Tagesthemen; war Fernsehkorrespondent im ARD-Studio Washington; Autor der Dokumentation "Trump, meine amerikanische Familie und ich"), Matthew Karnitschnig (Europa-Korrespondent des US-amerikanischen Online-Nachrichtenportals "Politico"), Cathryn Clüver Ashbrook (deutsch-amerikanische Politologin an der Harvard Kennedy School in Cambridge/Massachusetts)

Das Kapitol gestürmt, die Demokratie erschüttert - wie gefährlich sind diese Tage der Machtübergabe für die USA? Und auch wenn Trump als Präsident geht, bleibt er als ewiger Spalter? Wirkt das Gift seiner Lügen weiter, in Amerika und als Vorbild für Populisten auch bei uns?

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 20. Januar, 23.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 20. Januar, 23.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

