| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 23. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 23. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Hass, Drohungen, Gewalt - wie kann sich unsere Demokratie wehren?

Hass, Drohungen, Gewalt - wie kann sich unsere Demokratie wehren? Gäste: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Parteivorsitzende), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Henriette Reker (Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, auf die ein Attentat verübt wurde und die erneut Morddrohungen erhält), Markus Hartmann (Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen), Annette Ramelsberger (Gerichtsreporterin der "Süddeutschen Zeitung")

Nach dem Mord an Walter Lübcke erhalten weitere Politiker Morddrohungen. Im Netz sind Hass und Häme längst alltäglich und viele Ehrenamtliche und Kommunalpolitikerinnen und -politiker sehen sich damit konfrontiert. Wird die rechtsextreme Gefahr in Deutschland unterschätzt? Haben Politik und Behörden aus dem NSU-Skandal gelernt? Und was lässt sich dem Hass im Netz und der zunehmenden Verrohung der Gesellschaft entgegensetzen? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 24. Juni, 21 Uhr (ARD)

Montag, 24. Juni, 21 Uhr (ARD) Thema: Beim Klima prima - aber was wollen die Grünen noch alles?

Beim Klima prima - aber was wollen die Grünen noch alles? Gäste: Katharina Schulze (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag), Juli Zeh (Schriftstellerin und Verfassungsrichterin Brandenburg), Claudia Kade (Journalistin; Ressortleiterin Politik "Welt" und "Welt am Sonntag"), Florian Schroeder (Kabarettist und Moderator)

Die Grünen sind oben auf, in Umfragen ist die Parteo so stark wie nie. Jetzt wird sogar diskutiert, ob die Partei einen Kanzlerkandidaten braucht. Aber was kriegt der Bürger außer prima Klima, wenn er Grüne wählt? Und wie reagieren die Wähler, wenn´s ans Bezahlen geht? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. Juli, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. August, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. August, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

