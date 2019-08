| Erste Runde

Bevor es auch in der Bundesliga wieder ernst wird, starten die Vereine im DFB-Pokal in die Pflichtspielsaison. Zwei Spiele werden im Free-TV übertragen: In der ersten Runde des DFB-Pokal überträgt die ARD das Spiel des Titelverteidigers FC Bayern München bei Regionalligist Energie Cottbus live. Neu in dieser Saison: Auch Sport1 zeigt ein Spiel im Free-TV.

Die Partie der Bayern in Cottbus findet am Montag, 12. August 2019, statt. Das Erste überträgt ab 20.15 Uhr. "In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass es den kleineren Vereinen gerade in der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal oft gelingt, die großen und vermeintlich übermächtigen Gegner aus den höherklassigen Ligen zu ärgern", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Wir sind deshalb gespannt, ob dieses Mal Energie Cottbus eine Überraschung gelingt."

In dieser Saison hat sich auch Sport1 TV-Rechte für den DFB-Pokal gesichert. Der Sender zeigt am Freitag, 9. August, das Spiel des KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund. "Das Spiel hat schon einen Reiz. Ich glaube, es wird schwieriger für die Dortmunder in diesem Spiel zu bestehen als für die Bayern in Cottbus. Trotzdem gehe ich davon aus, dass sich Borussia Dortmund durchsetzen wird", sagte Sport1-Experte Stefan Effenberg.

Wer die anderen Spiele live sehen möchte, muss auf Pay-TV-Angebot von Sky zurückgreifen. Sky Sport hat auch in der neuen Saison alle Partien im Programm.

Highlights und Zusammenfassungen im Free-TV

Die ARD zeigt am Samstag (18.00 bis 20.00 Uhr) und Sonntag (18.00 bis 19.30 Uhr) in der Sportschau Zusammenfassungen der jeweiligen Nachmittagsspiele und am Montagabend nach dem Bayern-Spiel Highlights der weiteren Montagsspiele. Zusammenfassungen der anderen Freitagsspiele gibt es nach dem Dortmund-Spiel ab ca. 22.45 Uhr bei Sport1. Highlight-Videos aller 32 Pokalspiele werden laut Sport1 jeweils ab Mitternacht online zur Verfügung stehen.

Der Spielplan der 1. Pokal-Runde im Überblick

Freitag, 9. August, 20.45 Uhr:

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach (Sky)

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg (Sky)

KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund (Sky und Sport1)

Samstag, 10. August, ab 15.30 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05 (Sky)

Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen (Sky)

TuS Dassendorf - SG Dynamo Dresden (Sky)

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf (Sky)

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 (Sky)

FC Viktoria 1889 Berlin - DSC Arminia Bielefeld (Sky)

SC Verl - FC Augsburg (Sky)

FSV Wacker 90 Nordhausen - FC Erzgebirge Aue (Sky)

1. FC Magdeburg - SC Freiburg (Sky)

Samstag, 10. August, ab 18.30 Uhr:

FC Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim (Sky)

KSV Baunatal - VfL Bochum (Sky)

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Heidenheim (Sky)

Samstag, 10. August, ab 20.45 Uhr:

SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen (Sky)

Sonntag, 11. August, ab 15.30 Uhr:

FSV Salmrohr - Holstein Kiel (Sky)

VfB Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin (Sky)

SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 (Sky)

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt (Sky)

FC Oberneuland - SV Darmstadt 98 (Sky)

1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg (Sky)

VfB Lübeck - FC St. Pauli (Sky)

VfB Eichstätt - Hertha BSC (Sky)

VfL Osnabrück - RB Leipzig (Sky)

Sonntag, 11. August, ab 18.30 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln (Sky)

Chemnitzer FC - Hamburger SV (Sky)

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth (Sky)

Montag, 12. August, ab 18.30 Uhr:

Hallescher FC - VfL Wolfsburg (Sky)

Karlsruher SC - Hannover 96 (Sky)

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart (Sky)

Montag, 12. August, ab 20.45 Uhr:

FC Energie Cottbus - FC Bayern München(Sky und ARD)

