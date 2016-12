Der große prisma-Adventskalender

Gäste übernachten mit Stil: Schlafsofa im Wert von mehr als 500 Euro

Mal richtig ausruhen – mit Stil und ohne Stress. Das praktische Schlafsofa "Enzo" von VERHOLT versprüht ein modernes Lebensgefühl.Der Zweisitzer lässt sich kinderleicht ausklappen und verwandelt sich so in eine gemütliche Schlafgelegenheit für Gäste. Der kräftige Brombeer- Ton ist zudem ein frischer Farbtupfer, der für stilvollen Schwung in jedem Ambiente sorgt.prisma und perfekt-schlafen.de, Deutschlands großer Online-Shop rund um bequemen und gesunden Schlaf, verlosen 2x ein Schlafsofa ENZO 140 Brombeere von VERHOLT im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro. Auf www.perfekt-schlafen.de finden Sie weitere Informationen.Einfach bis 30. Dezember 2016 anrufen und gewinnen: 01379/88 00 10 22 (0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Gewinne wurden uns von unseren Partnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Barauszahlung nicht möglich.)