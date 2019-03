Formel 2

Michael Schumachers Sohn Mick ist auf dem besten Wege, bald wie einst sein Vater in der Formel 1 an den Start zu gehen. Wer nicht so lange warten will, hat dank RTL schon ab dem kommenden Renn-Wochenende die Chance, den talentierten Filius in der Formel 2 zu verfolgen.

Wie der Sender bekanntgab, sicherte er sich die Rechte an der Highlight-Berichterstattung der FIA-Formel-2-Meisterschaft 2019. Eine Zusammenfassung der Rennen zeigt RTL im Rahmen der "Countdown"-Sendung der Formel 1 (Sonntag, 31. März, 16 Uhr). Als Kommentatoren sind im Wechsel Roland Hofmann und Peter Reichert im Einsatz. Auch Interviews und Reportagen über die "zweite Liga" des Rennsports sind Teil des Programms.

Nach seinem letztjährigen Triumph in der Formel-3-Europameisterschaft will sich Mick Schumacher dieses Jahr eine Liga höher beweisen und für die Rennsport-Eliteklasse, die Formel 1, empfehlen. An den Start gehen wird er in der neuen Saison nach wie vor für das Prema Powerteam. Trainiert wird er als Teil der Ferrari Driver Academy allerdings von dem italienischen Rennstall. Tipps kann er sich außerdem von Weltmeister Sebastian Vettel holen, der ihm seine Unterstützung zugesichert hat.

RTL-Sportchef Manfred Loppe ist schon gespannt, wie sich Mick Schumacher in der kommenden Saison schlagen wird: "Wir begleiten Mick Schumacher bereits seit langer Zeit und freuen uns, nun seinen nächsten und entscheidenden Schritt Richtung Formel 1 mit Millionen Motorsportfans zu erleben.

