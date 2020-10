| Nach Beratung zu Corona-Maßnahmen

Am Mittwoch (28. Oktober) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Anschluss tritt sie vor die Presse. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Deutschland in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.

Der Beginn der Pressekonferenz ist für den Nachmittag angesetzt. Die PK mit Angela Merkel wird an einigen Stellen per Livestream zu sehen sein. U.a. auf der offiziellen Seite der Bundesregierung. Nachrichtensender wie Phoenix oder n-tv werden die PK im Fernsehen live übertragen.

Die Corona-Lage sich in Deutschland verschärft. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut fast 15.000 neue Fälle innerhalb eines Tages – ein neuer Rekordwert. Deshalb sollen die Maßnahmen noch einmal verschärft werden. Im Raum steht ein "Wellenbrecher-Shutdown" oder ein "Lockdown light".

Am Donnerstag, 29. Oktober, wird Angela Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung zu den Beschlüssen abgeben. Die ARD überträgt die Regierungserklärung und die anschließende Aussprache ab 9.00 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag.

Quelle: areh