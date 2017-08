Komödie läuft im September

Sex für Geld: RTL II holt sich Callboys ins Programm

Wenn Frauen Sex für Geld haben, endet das im Fernsehen oft als Drama. Gehen jedoch Männer anschaffen, taugt das anscheinend eher zur Komödie: "Call The Boys – 4 Männer für gewisse Stunden" heißt entsprechend der von der UFA produzierte Spielfilm, den RTL II am 11. September ausstrahlen will. Vier Berliner Freunde verkaufen darin als Nebenjob ihre Körper an sehnsüchtige Frauen – im "Liebeszimmer" genannten Hinterraum der WG.

Bruno Bruni, Frederic Heidorn, Jerry Kwarteng und Daniel Rodic verkörpern die Callboys, die ihr illegales Geschäft zu allem Überfluss auch noch vor Freundinnen und Schlägertypen geheim halten müssen. Auch die enge Freundschaft wird auf die Probe gestellt ...

"Ich mag Themen, die polarisieren. Bei der Recherche habe ich schon gemerkt, dass jeder eine völlig andere Meinung zum Thema Callboys hat", sagt Regisseur Manuel Meimberg, der mit seinem Film auch Diskussionen über die kontroverse Tätigkeit anstrebt. UFA-Produzent Dirk Scharrer hebt die "große Portion Humor" des Sex-und-Buddymovies hervor: "Ich bin mir sicher, dass unser Publikum genauso viel Spaß beim Zuschauen haben wird, wie wir am Film-Set."

Quelle: teleschau – der Mediendienst