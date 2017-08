Sängerin zeigt sich bei Facebook

Nach Tränen-Video: Fans sprechen Sinéad O'Connor Mut zu

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ("Nothing Compares To You") veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite ein emotionales Video, in welchem sie über ihre mentalen Probleme und Suizidgedanken sprach.

Die 50-Jährige, die seit langem mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat und 2012 einen Selbstmordversuch begangen hat, enthüllt in dem Post vom 4. August, dass sie "in einem Motel am Arsch von New Jersey" wohnt und "ganz allein" ist. "Ich habe niemanden mehr, außer meinen Psychiater – den tollsten Mann der Welt, der sagt, ich sei eine Heldin. Und das ist verdammt noch mal das einzige, was mich gerade am Leben hält."

Wieso sie das zwölfminütige Video gedreht und online gestellt hat, beantwortet O'Connor gleich zu Beginn. Sie hoffe, es könne "irgendwie hilfreich" sein. Unterschrieben ist der Post mit dem Hashtag #OneOfMillions – eine von Millionen.

"Die psychische Krankheit ist wie eine Droge", so O'Connor weiter. Doch am schlimmsten sei für sie die gesellschaftliche Stigmatisierung: "Auf einmal wenden sich alle von dir ab, die dich geliebt haben und auf dich aufpassten. Sie behandeln dich wie scheiße, weil du krank bist." Die Sängerin betont aber auch, für ihre vier Kinder gegen die Krankheit kämpfen zu wollen.

Seit ihrem Post sprechen tausende Fans der Irin Mut zu. "Dein Arzt ist nicht der Einzige, der denkt, dass du eine Heldin bist. Ich denke das auch", schrieb ein User unter das Video. Ein anderer kommentierte: "Ich denke an Sinéad O'Connor heute Abend und an alle, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Bitte, gebt nicht auf."

