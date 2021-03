Verlosung: packende Serie "Bodyguard" auf DVD

In der packenden Thriller-Serie "Bodyguard" soll sich ein Kriegsveteran um den Personenschutz einer Politikerin kümmern. Doch der Mann ist gar nicht gut auf sie zu sprechen. Nun erscheint die Serie auch auf DVD. prisma verlost drei Exemplare.

Der psychisch labile Kriegsveteran David Budd (Richard Madden, "Game of Thrones") arbeitet als Personenschützer einer Spezialeinheit der Londoner Polizei. Auf einer Privatreise kann Budd einen Selbstmordanschlag in einem Zug vereiteln (packender Einstieg in die Serie!) und wird daraufhin zum persönlichen Bodyguard der Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes, "Line of Duty") befördert. Die ehrgeizige Politikerin steht für all das, was Budd verachtet – umso mehr als er Einblicke in die windigen Geschäfte der Politik erhält. Zwischen seiner Überzeugung und seiner Pflicht hin- und hergerissen, wird er immer mehr zur Gefahr für die Sicherheit der Ministerin. Bis ein Anschlag alles verändert…

"Bodyguard" liefert sechs Folgen lang Nervenkitzel pur. Hauptdarsteller Madden wurde für seine Leistung mit dem "Golden Globe" ausgezeichnet, "Bodyguard" war als beste TV-Drama-Serie nominiert. Eine ausführliche Kritik lesen Sie hier.

prisma verlost 3x1 DVD der ersten Staffel. Einfach bis zum 11. März 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!