| VOX-Generationenprojekt

Mit dem TV-Experiment "Wir sind klein und ihr seid alt" gelang VOX 2019 ein emotionaler Überraschungserfolg. Nun hat der Sender den Starttermin für die zweite Staffel bekanntgegeben.

Das Generationenprojekt kehrt ab dem 3. Februar 2020 mit neuen Senioren und neuen Kindergartenkindern zurück. Gesendet wird die zweite Staffel von "Wir sind klein und ihr seid alt" dann immer montags um 20.15 Uhr. Wir bereits in der ersten Staffel treffen zehn Senioren auf kleine Kinder, von den gemeinsamen Aktivitäten sollen beide Gruppen profitieren.

Nach der ersten Staffel waren die Auswirkungen des Projekts laut VOX bei den Senioren deutlich spürbar. Bereits nach kurzer Zeit verbesserte sich bei allen Teilnehmern der körperliche wie auch emotionale Gesundheitszustand. Darauf hoffen nun auch die Teilnehmer der zweiten Staffel.

Um später Rückschlüsse auf den Fortschritt durch das Generationenprojekt ziehen zu können, werden die Senioren sowohl am Anfang als auch am Ende der sechs Wochen von einem Experten-Team medizinisch und psychologisch untersucht. Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Mirjam Dähling analysiert darüber hinaus, wie sich die Kindergartenkinder durch den Kontakt zu den Rentnern hinsichtlich Sprache, Informationsaufnahme und Sozialverhalten weiterentwickeln.

"Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen. Man könnte ihn durch Einsamkeit töten", sagt der 72-jährige Horst. "Wenn ich es mir wünschen könnte, dann würden die Kinder sagen: 'Das ist aber eine liebe Oma'", meint die 89-jährige Marlies.

Die Einschaltquoten der ersten Staffel waren für VOX zufriedenstellend, die Reaktionen in den sozialen Netzwerken überwältigend positiv. Viele Zuschauer gaben bei Twitter oder Facebook an, beim Anblick der Senioren, die im Beisein der Kinder förmlich aufblühten, die ein oder andere Träne vergossen zu haben.

"Wir sind klein und ihr seid alt" basiert auf dem britischen Format "Old People‘s Home for 4 Year Olds" (Altenheim für Vierjährige), das in England einige TV-Preise gewann. Mehr zur Sendung erfahren Sie hier.

Quelle: areh