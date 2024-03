Beatrice Egli dachte über Brust-Verkleinerung nach

Beatrice Egli ist mit sich und ihrem Körper im Reinen – aber das war nicht immer so. In ihrem Podcast "Egli Extrem" gibt die Schlagersängerin und DSDS-Siegerin zu, über eine Brust-OP nachgedacht zu haben. Ähnliche Überlegungen bekannte Podcast-Partnerin Sarah Engels.

Mit ihrem Körper ist die DSDS-Gewinnerin von 2013 inzwischen komplett im Reinen. Allerdings gab sie zu, abschätzige Wortmeldungen in den sozialen Medien nicht so leicht abschütteln zu können, wie sie sich das wünsche. "Die fiesen Kommentare treffen dich, weil du eigentlich von dir enttäuscht bist, dass diese dich immer noch so verletzen können."

"Ich bekomme so viele Nachrichten, wo die schreiben: 'Du hast ja gar keine Brüste mehr' und 'Du solltest dir mal die Brüste machen lassen'." Derlei lasse sie jedoch kalt, beteuerte die DSDS-Zweite von 2011. Dennoch sei ihr der Gedanke einer Brustvergrößerung schon einmal gekommen, wie sie im Podcast einräumte. Ihr Fazit aber ist dasselbe wie bei Beatrice Egli: "Ich bin immer wieder so froh gewesen, dass ich es nicht gemacht habe." Sarah Engels: "Wer bestimmt denn dieses Ideal? Wer sagt denn, dass eine Frau diese Größe an Brust haben muss? Wer bestimmt denn, was schön ist?"