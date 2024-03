Cillian Murphy kehrt als Tommy Shelby zurück: "Peaky Blinders"-Film bestätigt

Cillian Murphy zeigt sich als vielseitiger Star, der nach seinem Oscar-Gewinn in "Oppenheimer" nun weitere hochkarätige Projekte wie "Blood Runs Coal" und die Fortsetzung von "Peaky Blinders" in Angriff nimmt. Sein Talent und seine Vielseitigkeit machen ihn zu einem der gefragtesten Schauspieler seiner Generation.

Für seine eindrucksvolle Darstellung des "Vaters der Atombombe" im Biopic "Oppenheimer" von Regisseur Christopher Nolan bekam er jüngst den Oscar als bester Hauptdarsteller, nun soll Cillian Murphy eine weitere historische Figur verkörpern: Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtete, ist der Schauspieler für die Hauptrolle in "Blood Runs Coal" vorgesehen, einem Film basierend auf dem gleichnamigen, packenden Sachbuch von 2020.

Das Buch von Mark A. Bradley erzählt die tragische Geschichte von Joseph "Jock" Yablonski, einem Bergbaugewerkschafter, der 1969 zusammen mit seiner Familie durch einen brutalen Akt der Gewalt ermordet wurde. Yablonskis Tod folgte auf seinen mutigen Kampf gegen die korrupten Praktiken eines Gewerkschaftsführers, ein Vorstoß, der eine tiefgreifende Untersuchung innerhalb der Kohleindustrie auslöste. Ein Regisseur für das Projekt steht noch nicht fest, für das Drehbuch sollen Jez Butterworth und John-Henry Butterworth ("Get On Up", "Indiana Jones und das Rad des Schicksals") verantwortlich zeichnen.