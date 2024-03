Roland Kaiser packt aus: Das bereut die deutsche Legende!

Sein 50. Bühnenjubiläum zelebrierte Roland Kaiser kürzlich mit einer großen TV-Show. Der 71-Jährige blickt auf eine großartige Karriere und ein bewegtes Leben zurück. Doch eine Sache bereut er bis heute, wie er in einem Interview gestand.

Nicht nur in Zahlen liest sich Roland Kaisers Karriere beeindruckend: Der Schlagersänger hat mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft, veröffentlichte 28 Longplayer und wurde unter anderem mit der "Goldenen Henne" und sogar dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Das einstige Findelkind, von der Mutter ausgesetzt und später zur Adoption freigegeben, hat in seinen 71 Jahren Lebenszeit vieles erlebt und enorme Erfolge vorzuweisen.