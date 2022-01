Was macht Janina Hartwig nach "Um Himmels Willen"?

Moderatorin im Interview

"The Biggest Loser": Christine Theiss erklärt den neuen Titel "Leben leicht gemacht"

Christine Theiss geht mit "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" ab 2. Januar auf Sendung. Was sich in der Abnehmshow – neben dem Zusatz im Titel – verändert hat und welche Bewegungstipps die Ex-Kickboxerin für die kalte Jahreszeit hat, verrät sie im Interview.

