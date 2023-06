"All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar": Béla Réthy übernimmt Sprech-Rolle in Amazon-Doku

Seine letzte WM als Kommentator war die am meisten diskutierte: Nach der Weltmeisterschaft in Katar beendete Béla Réthy seine Kommentatoren-Karriere. Nun ist seine Stimme wieder zu hören: Réthy führt durch eine Dokuserie bei Prime Video, welche die Nationalmannschaft rund um das Turnier beleuchtet.

Jahrelang war er die Fußball-Stimme des ZDF, seine Worte prägten die Übertragungen der ganz großen Spiele: Béla Réthy verabschiedete sich nach der WM in Katar als Kommentatoren-Legende in den Ruhestand. Nun meldet sich der 66-Jährige zurück, und Fußballfans dürfen sich auf ein Wiederhören mit seiner wohlbekannten Stimme freuen.

Wie Prime Video mitteilte, übernimmt Réthy die Erzähler-Rolle in der vierteiligen Dokumentation "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar". Als langjähriger Begleiter der Nationalelf, der die Geschehnisse ums DFB-Team seit den 90er-Jahren verfolgt, führt der Ex-Kommentator durch deren Vorbereitungen auf die umstrittene Winter-WM und das Turnier selbst. Es endete bekanntlich im Desaster: mit dem Aus nach der Vorrunde.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Zuschauerinnen und Zuschauern soll in der Doku von Christian Twente ("Der Anschlag") ein Blick hinter die Kulissen der Mannschaft ermöglicht werden. Béla Réthy, für den die Sprecherrolle der erste Job nach seinem Karriereende als Kommentator ist, weiß: "Noch nie gab es im Vorfeld und während einer Weltmeisterschaft so viele kontroverse Diskussionen wie dieses Mal in Katar – und nicht nur über das Sportliche, sondern vor allem auch über Dinge abseits des Platzes." Er habe sich über die Anfrage sehr gefreut, wird Réthy in einer Pressemitteilung zitiert, "um so diese besondere Weltmeisterschaft, die ja meine letzte als ZDF-Kommentator war, noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben".

Réthy: "Sehr emotionale und ehrliche Reise" Diese Perspektive beschreibt Réthy als "eine sehr emotionale und ehrliche Reise". Dabei biete die Dokuserie "eine differenziertere Sicht" [...], als die medialen Diskussionen und die TV-Bilder aus dem letzten Winter vermittelt haben". Die WM-Vorbereitungen unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick werden ebenso behandelt wie das Trainingslager im Wüstenstaat.

"Wir sind sehr stolz, dass wir mit Béla Réthy einen der renommiertesten Sportkommentatoren Deutschlands für dieses Projekt gewinnen konnten", bekennt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals Prime Video. "Aus Sicht vieler Fans war der sportliche Verlauf des Turniers in Katar enttäuschend und sie fragen sich: Wie konnte es nach 2018 überhaupt noch mal zu so einer Katastrophe kommen?" Seiner Ansicht nach mache dies den Reiz aus.

Einen offiziellen Termin, ab wann die Amazon Studios-Produktion in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und in Koproduktion mit Stereo Film bei Prime Video abrufbar ist, gibt es noch nicht. Nach Informationen von "Bild" soll "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" noch in diesem Jahr erscheinen.