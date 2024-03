Neu bei Netflix „Lohn der Angst“: Darum geht´s im französischen Actionthriller

Ein Klassiker, der in die menschliche Psyche eintaucht

Die nervenaufreibende Geschichte wird im neuen Remake von Action-Regisseur Julien Leclercq erzählt. Ein Spitzenteam muss in weniger als 24 Stunden Sprengstoff durch die afrikanische Wüste transportieren, um eine tödliche Explosion zu verhindern und viele Menschen zu retten. Mit dem Nitroglyzerin soll eine brennende Ölquelle in der Nähe eines Flüchtlingslagers in die Luft gesprengt werden. Der Konzern, der die Ölquelle betreibt, engagiert das Team für viel Geld. Dafür fahren vier Abenteurer die 200 kg Sprengstoff in zwei LKWs 800 km weit zur Ölquelle und durchqueren dabei gefährliches Terrain. Neben Rebellengebieten und Minenfeldern bietet auch der unebene Boden keine optimalen Bedingungen für den Sprengstoff-Transport. Es ist ein gefährliches Rennen gegen die Zeit mit dem großen Ziel, eine fürchterliche Katastrophe zu verhindern.