Bei "Markus Lanz": Abdel-Samad über Islamisten-Demo: "Islamisten testen die Grenzen und sie merken, es gibt keine Konsequenzen"

Markus Lanz hatte sich am Donnerstagabend nur zwei Gäste für seinen ZDF-Talk eingeladen. Es wurde intensiv über die Islamisten-Demo in Hamburg diskutiert. Es entbrannte ein Wortgefecht mit dem Politologen Hamed Abdel-Samad.

Nachdem die FDP ihren Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt und eine Wirtschaftswende für Deutschland gefordert hatte, kam es vor Kurzem wieder zu heftigen Reibereien in der Ampel. Grund genug für Markus Lanz, seinen Gast, SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, zu fragen, wann er das letzte Mal so richtig gelächelt habe. Stegner reagierte nüchtern, dass er privat aktuell definitiv mehr zu lachen habe als beruflich. "Ich behaupte nicht, dass wir keine Probleme hätten, aber das allgemeine Gejammere, dass alles furchtbar sei, das kann ich nicht teilen", fügte der SPD-Mann hinzu.

Das brachte Lanz auf die Islamisten-Demo in Hamburg zu sprechen, bei der am vergangenen Wochenende mehr als 1000 Menschen zusammenkamen, um offen gegen die deutsche Demokratie und für ein Kalifat zu demonstrieren. Kurz darauf forderte die Hamburger CDU das Verbot der islamistischen Gruppe "Muslim Interaktiv". Ein Wunsch, den Stegner nicht ganz teilen konnte. "Das Maulheldentum, sich hinzustellen und zu sagen, man muss Demonstrationen verbieten, man muss Organisationen verbieten, das kann man machen. Wenn ich die wirklich verbieten will (...), muss ich die Dinge sammeln und wenn ich genug Material habe, einen Antrag stellen und dann muss das durchgehen", so der Politiker wütend.