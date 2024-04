"Blindspot": Kritik zum Psychothriller mit Felicitas Woll im ZDF

Der neue Film "Blindspot" entwickelt sich vom düsteren Krimi zum Psychothriller. Es beginnt mit einem Autounfall. Eine junge Frau liegt im Koma. Es kommen immer mehr Geheimnisse über ihr Leben an die Oberfläche. Ihr Ehemann (Klaus Steinbacher) sucht nach einem Schuldigen für den Unfall und verstrickt sich in ein Netz aus Verschwörungen und Intrigen.

Nach diversen Genre-Experimenten der ARD (wie der Mystery-Serie "Oderbruch") hat offensichtlich auch das ZDF seine Freude an Filmformaten jenseits der Norm entdeckt: Zwei Wochen nach der Erstausstrahlung des ungewöhnlichen Krimis "Der Millionen Raub" (zu sehen in der ZDFmediathek) stemmt sich nun der Psychothriller "Blindspot" (Regie: Hannu Salonen, Buch: Marc O. Seng) gegen altbekannte Fernsehfilm-Konventionen.

Der Film beginnt mit einem Verkehrsunfall: Anara van Veeren (Marlene Tanczik) verliert nachts die Kontrolle über ihr Auto, rast in eine Baustelle und landet komatös im Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass der Wagen der jungen Frau manipuliert wurde. Ihr Ehemann Max van Veeren (Klaus Steinbacher) ist verzweifelt: Wer hätte seiner Frau so etwas antun können? Oder galt der Anschlag womöglich gar nicht ihr, sondern ihm selbst?

"Blindspot" ist ein düsterer und kalter Krimi, der sich nach und nach zum Psychothriller entwickelt. Es dauert, bis man mit der Geschichte, die einen Haken nach dem anderen schlägt, warm wird. Die Tatsache, dass Max mehr und mehr zum unglaubwürdigen Protagonisten in seiner eigenen Geschichte wird, ist für einen Fernsehfilm ungewöhnlich. Wer sich darauf einlässt, wird am Ende allerdings belohnt.

Regisseur Hannu Salonen zeigt sich ganz begeistert von der Filmidee: "Als ich zum ersten Mal Marc O. Sengs wunderbares Drehbuch in den Händen hielt, wurde mir augenblicklich klar, dass ich diesen Fernsehfilm machen musste. Es erinnerte mich in einer fast magischen Art und Weise an die großartigen Thriller der 90er-Jahre", schwärmt er gegenüber dem ZDF: "Als großer Hitchcock-Verehrer wurde mir klar, dass der doppelte Boden in diesem Film neben unseren Hauptfiguren die größte Rolle spielen würde. Eine starke Erzählperspektive war der Schlüssel zur Umsetzung – durch Max' Augen würden wir die Welt wahrnehmen."