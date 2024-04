"Das Sommerhaus der Normalos": Das wissen wir bisher!

RTL schickt bald auch nicht-prominente Paare in die Streit-Villa. Hier erfahrt ihr alles über den neuen "Sommerhaus"-Ableger.

Acht Paare bewohnen für zwei Wochen ein gemeinsames Haus. Dabei wird einigen Kandidaten im Laufe der Show deutlich besser gehen als anderen, denn die Zimmer weisen deutliche Unterschiede im Komfort auf. Nun müssen die Paare gegeneinander in Spielen antreten, um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen – das ist das Konzept vom "Sommerhaus der Stars" und so wird es vermutlich auch in der "Normalo"-Ausgabe ablaufen.